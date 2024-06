Torna assoluta protagonista dei social Chiara Ferragni con un filmato molto divertente che riguarda… il suo futuro fidanzato.

Torna a sorridere sui social Chiara Ferragni che oltre a farsi vedere su Instagram continua ad avere ottimi risultati anche su TikTok dove, nelle ultime ore, è diventata virale con un filmato decisamente simpatico nel quale, grazie alla musica di sottofondo, ha chiamato in causa quello che sarà… il suo futuro fidanzato.

Chiara Ferragni e il trend virale

Come detto, in queste ore la Ferragni è diventata virale per un filmato pubblicato sul proprio account TikTok dove ha voluto seguire un simpaticissimo trend della piattaforma. Il trend in questione riguarda la canzone di Jovanotti, “La mia ragazza è magica”. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una vera e propria canzone d’amore e, anche per questo, il fatto che la bella Chiara l’abbia condivisa ha fatto parlare.

Ma non solo. Infatti, oltre alla canzone di Jovanotti in sottofondo, l’influencer ha aggiunto una frase come didascalia del video che recita: “Aspettando che il mio futuro fidanzato faccia questo trend“, il tutto accompagnato da una emoticon di una faccina che sorride. Non è chiaro quale messaggio abbia voluto dare la donna ma senza dubbio ha generato grande attenzione diventando, appunto, virale.

Al matrimonio di Diletta Leotta

Nel weekend appena trascorso, poi, la Ferragni è stata protagonista al matrimonio di Diletta Leotta e Karius. Anche in questa occasione, la donna ha attirato a sé tante attenzioni. Non solo per il look e la compagnia ma anche per il modo in cui ha deciso di mostrarsi, ovvero sempre sorridere e più spensierata del solito. Moltissimi utenti hanno approvato il fatto che, dopo la rottura con Fedez, anche lei abbia “riniziato a vivere” e questa serie di contenuti social, almeno apparentemente, sembra confermarlo.

