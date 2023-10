Elenoire Ferruzzi, ex volto del Grande Fratello Vip, ha scagliato una frecciatina infuocata contro lo show condotto da Signorini.

Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del GF Vip e, attraverso i social, nelle ultime ore, lei stessa ha scatenato non poche polemiche affermando che lo show – a suo avviso – sarebbe stato “finto”, ossia orchestrato appositamente dagli autori e dalla produzione tv per ottenere ascolti e visibilità.

“Il Grande Fratello per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! (…) Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? (…) È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro”, ha tuonato Elenoire contro un utente sui social.

Elenoire Ferruzzi: lo sfogo contro il GF

Elenoire Ferruzzi è tornata a far parlare di sé per alcune delle considerazioni da lei fatte in merito al GF che, a suo dire, sarebbe un programma precostituito a regola d’arte dagli autori tv. Qualcuno replicherà in merito alle sue parole?

Non è la prima volta che Elenoire Ferruzzi fa parlare di sé attraverso i social e di recente è balzata agli onori delle cronache affermando: “Il calo d’ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality”. In tanto si chiedono e Signorini romperà il silenzio contro l’ex volto del suo programma tv.

