La seconda arrivata al Grande Fratello, Beatrice Luzzi, è pronta a far ripartire la sua carriera e intanto si allontana dagli altri gieffini.

Beatrice Luzzi, finalista e seconda classificata del Grande Fratello 2023, è pronta a far ripartire la sua carriera da attrice. Mentre gli altri concorrenti del GF sembrano non aver ottenuto sviluppi dopo la fine dell’esperienza all’interno della Casa, pare che solamente la Luzzi sia ad un passo da nuovi progetti professionali.

In più, mentre gli altri coinquilini della Casa stanno mantenendo un rapporto stretto, ritrovandosi in trasmissioni televisive o sui social, Beatrice ha preso le distanze dalle persone con cui ha condiviso l’esperienza.

Beatrice Luzzi: l’unica concorrente del Grande Fratello con nuovi progetti

Si sa che partecipare al Grande Fratello, soprattutto per i Nip, è un importante trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo e della televisione. Tuttavia, per il momento il mondo dello spettacolo non sembra voler accogliere i concorrenti dell’ultima edizione del GF.

L’unica eccezione è Beatrice Luzzi, nota attrice che è pronta a tornare in scena con nuovi progetti.

L’esperto gossip Amedeo Venza, infatti, ha rivelato sul suo profilo Instagram: “Beatrice Luzzi tornerà a recitare! La protagonista indimenticabile di ‘Vivere’ ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF. L’unica al momento ad avere ricevuto proposte concrete in ambito televisivo“.

Beatrice Luzzi si allontana dagli altri concorrenti del Grande Fratello

I telespettatori del reality hanno notato che la Luzzi è sparita dai radar degli altri concorrenti dell’ultima edizione del reality. Solamente due sarebbero i concorrenti ad avere ancora rapporti con l’attrice: Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi.

Anche Fiordaliso, con cui Beatrice aveva creato un bel legame all’interno della Casa, ha dichiarato di non aver ancora sentito o visto l’attrice da quando è terminata l’esperienza. Si tratta di un periodo di transizione o è la fine dei legami creati nella Casa del Grande Fratello?

