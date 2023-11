Bestemmia al Grande Fratello per Anita? Secondo molti telespettatori e utenti social, sì. Il video che circola sul web.

Potrebbero esserci presto delle novità al Grande Fratello nei confronti di Anita Olivieri. Sul web, infatti, moltissimi utenti e telespettatori hanno chiesto la squalifica della ragazza, colpevole, a detta loro, di aver bestemmiato. Il video in cui la donna pare parlare in modo scurrile è diventato presto virale.

Grande Fratello, Anita ha bestemmiato?

Nelle ultime giornate al Grande Fratello, Anita si era messa in evidenza per alcune discussioni con alcuni inquilini. In modo particolare con Beatrice Luzzi che ne aveva criticato più volte l’outfit durante gli allenamenti in cortile.

Per ben altro argomento, invece, la Olivieri è stata protagonista in queste ore. La ragazza, infatti, nel pomeriggio, ha scatenato i commenti di moltissimi utenti social, specie su X, ma anche degli attenti telespettatori del reality. Il motivo? Una possibile bestemmia.

In un suo video che ha presto fatto il giro del web, infatti, sembra proprio che la giovane ragazza si sia lasciata andare ad una parola che non avrebbe dovuto pronunciare. Non è chiaro l’argomento di cui stesse parlando in cortile ma pare chiaro che la donna abbia detto “Madonna”. Non si comprende, però, se sia stata anche accompagnata da un’altra espressione che potrebbe valerle la squalifica.

Nella clip pare, infatti, evidente, anche l’imbarazzo di coloro che la stava ascoltando che le hanno chiesto delucidazioni su cosa avesse appena detto.

“La biondina ce l’ha il vizio”, ha scritto un utente. “Non le fanno nulla tanto, quindi continua tranquillamente”, ha proseguito lo stesso personaggio del web commentando l’episodio. Staremo a vedere se Signorini prenderà qualche provvedimento in merito.

Di seguito anche uno dei tanti post su X condivisi da un utente in cui si sente il breve dialogo tra i concorrenti e le parole di Anita:

