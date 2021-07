Gossip: le notizie del 4 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 4 luglio 2021

Paola Di Benedetto, in una lunga intervista a Whoopsee, ha spiegato, per la prima volta, il tipo di legame instaurato, oggi, con l’ex fidanzato Federico Rossi dopo la rottura di qualche settimana fa:

Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare. Ad oggi ci vogliamo un gran bene. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere di un ex. E invece è così. Ci sentiamo ancora, lui mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Ora è comunque un rapporto di amicizia e non più di amore. Spero che duri.

Orietta Berti ha rifiutato di posare per Playboy: il gossip

Orietta Berti, regina dell’estate 2021 con ‘Mille’, nei giorni scorsi, intervistata da ‘Il Corriere della sera’, ha confessato di aver rifiutato di posare nuda per ‘Playmen’ e ‘Playboy’:

Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, mia madre si arrabbiò con me. Cosa c’entro io, se non so nemmeno chi l’ha disegnato?

Amadeus ipocondriaco

In attesa di sciogliere la riserva su una possibile terza conduzione (consecutiva) del ‘Festival di Sanremo’, Amadeus, ad ‘Oggi’, ha rivelato di essere ipocondriaco per un trauma non superato da bambino: