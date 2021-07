Gossip: le notizie del 27 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di martedì 27 luglio 2021

Giovanni Ciacci, intervistato da ‘Novella 2000’, ha confermato di essere stato contattato dalla produzione del ‘Grande Fratello Vip 6‘ come possibile concorrente:

Mai detto che lo facevo e nessuno mi ha mai chiamato. Me lo dicevano tutti, ma io mai detto. E ripeto nessuno me lo ha mai chiesto. Ho un’esclusiva con Mediaset di due anni. Decidano loro cosa vogliono farmi fare.

Luca Dorigo si candida per il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi

Luca Dorigo, intervistato da Fanpage.it, ha espresso il desiderio di tornare in tv come inquilino del ‘Grande Fratello Vip’ o naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’ ad anni dalla sua partecipazione come tronista di ‘Uomini e Donne’:

L’anno scorso mi hanno chiamato per fare un provino per il Grande Fratello, poi però non ho avuto l’occasione di entrare nella casa. Mi piacerebbe anche fare l’Isola dei famosi. Avrei voglia di mettermi in gioco e fare vedere la mia vera personalità. Adesso ho 40 anni, sono un uomo, ho alle spalle un vissuto che prima non avevo. So di avere la capacità di fare la differenza, ma credo che il problema sia la mia personalità. Sono difficile da gestire.

Tommaso Zorzi, progetto top secret con Rocco Siffredi? Il gossip

Tommaso Zorzi, sui propri social, attraverso le Instagram Stories, ha annunciato di essere diretto in Sardegna per un progetto top secret con il re del cinema a luci rosse, Rocco Siffredi: