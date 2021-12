Gossip: le notizie del 24 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 24 dicembre 2021

Pago, intervistato dal magazine ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha commentato l’avvicinamento tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli dal punto di vista del figlio Nicola:

Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile.

Tina Cipollari, protagonista di una lunga intervista al settimanale ‘Vero’, ha confermato di essere nuovamente innamorata di un uomo di nome Alfredo, conosciuto questa estate grazie ad amici in comune. Al momento, però, l’opinionista di ‘Uomini e Donne‘ non ha presentato il fidanzato ai tre figli:

Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate