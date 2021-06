Gossip: le notizie del 21 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 21 giugno 2021

Lorenzo Amoruso, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rivelato, per la prima volta, cosa faceva nel villaggio dei fidanzati (di ‘Temptation Island‘) la sera prima di andare a letto

Mi confrontavo con gli altri ragazzi oppure riflettevo. Il pensiero, naturalmente, andava sempre all’altro villaggio. Cercavo di rielaborare le tante domande che avevo in testa, per poter arrivare al falò di confronto e formularle nel modo più chiaro possibile a Manila. I dubbi mi assalivano.

Diego Conte, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e la fidanzata Annalisa Micchetti sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Vittoria. L’annuncio è stato dato, poche ore fa, dall’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi su Instagram:

Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, ha ritrovato l’amore accanto a Vera Miales, più giovane di 31 anni. Il giornalista sportivo, in una lunga intervista al settimanale ‘Nuovo’, ha espresso la propria contentezza:

Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo

giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità […]. Il mio segreto? Non

bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l’amore, lo farò[…].