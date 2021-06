Gossip: le notizie del 20 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 20 giugno 2021

Nicola Vivarelli, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rivelato come procede la sua frequentazione con Eleonora Perrone, iniziata a poche settimane dalla fine dell’ultima stagione:

Ci siamo divertiti, abbiamo passato un week-end piacevole. Siamo andati a cena fuori, abbiamo fatto passeggiate, visitato lo zoo e le ho presentato i miei amici. Per il momento siamo stati insieme poco, ma siamo stati bene. Vediamo quando verrà qui da me… Partirò per un corso a Napoli il nove luglio e ci resterò per circa trentacinque giorni. In attesa di quella data, ho già iniziato a studiare. […] Durante questo mese mi sto organizzando con Eleonora per passare qualche giorno qui in Versilia con lei. Di una vacanza insieme non ne abbiamo parlato, vedremo…