Gossip: le notizie del 2 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 2 luglio 2021

Luisa Anna Monti ha rimandato le nozze con Salvio Calabretta per sconfiggere un tumore maligno al seno. Ad ‘Uomini e Donne Magazine’, l’ex dama del trono over ha raccontato i risvolti della malattia sulla vita di coppia:

Salvio è premuroso e protettivo. Piange insieme a me e mi sostiene in tutto. Ci sono delle volte in cui mi assento e, quando accade, Salvio immediatamente cerca di farmi riprendere. Si mette a parlare delle nozze, del viaggio che ci regaleremo. Averlo incontrato è stata una grande fortuna.

Armando Incarnato, storico protagonista del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ha fatto un bilancio finale della sua esperienza come cavaliere alla rivista di ‘U & D’:

In realtà non ho nessun bel ricordo delle dame che ho frequentato. Ho imparato a proteggermi. So cosa significa stare male per amore. […] Quasi tutte le dame che hanno chiuso con me si sono fatte risentire. Ce ne sono state poche che non hanno composto il mio numero una volta uscite dal programma, ed è proprio quando mi hanno ricontattato che ho capito che per quelle persone non dovevo sprecare nemmeno un minuto del mio tempo.