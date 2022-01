Gossip: le notizie del 2 gennaio 2022

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 2 gennaio 2022

Memo Remigi e Barbara d’Urso: la verità sulla loro storia

Memo Remigi, reduce dall’esperienza come concorrente di ‘Ballando con le stelle’, in una lunga intervista a ‘Di Più’, ha spiegato, per la prima volta, perché ha scelto di interrompere la relazione con Barbara d’Urso ormai trent’anni fa:

A 39 anni ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò. Oltre che tradita si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto. Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare: ‘Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita’.

I sogni di Roberto Farnesi per la figlia Mia

Roberto Farnesi, reduce dal successo de ‘Il Paradiso delle signore’, intervistato dal magazine ‘Nuovo’, ha raccontato i sogni da neo papà per la figlia Mia dopo aver sconfitto il Covid:

A mia figlia e a tutti i bambini auguro di poter vivere, in futuro, in un mondo più sano dal punto di vista ambientale. Speriamo di lasciarci questa pandemia devastante alle spalle con l’invito ad aderire alla campagna vaccinale, unica arma che abbiamo per arginare la tragedia sanitaria ed economica.

Gossip inventati al GF Vip 6? I dubbi di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone, dalle pagine del settimanale ‘Nuovo Tv’, ha svelato che nutre dei seri dubbi su alcune dinamiche amorose all’interno del ‘Grande Fratello Vip 2021‘: