Gossip: le notizie del 2 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 2 agosto 2021

Stefania Orlando, prossima concorrente di ‘Tale e quale show’, ha rivelato, al settimanale ‘Vero’, i rapporti oggi con Tommaso Zorzi a pochi mesi dalla finale del ‘Grande Fratello Vip 5‘:

Zorzi? C’è un bel legame tra di noi ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano. Mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età. Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo.