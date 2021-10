Gossip: le notizie del 14 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 14 ottobre 2021

Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, ha svelato, per la prima volta, aspetti inediti del rapporto tra la figlia e Gianmaria Antinolfi dopo la fine della loro frequentazione:

Ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil, tanto che a un certo punto l’ho dovuto bloccare e lui ha continuato a scrivermi su Instagram. […] Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti.

Jessica Antonini, che ha condiviso il trono di ‘Uomini e Donne’ con Sophie Codegoni, rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, ha attaccato la concorrente del ‘GF Vip 6’:

Cosa penso di Sophie al GF Vip? Ricordiamoci intanto che dietro ogni programma c’è una redazione che fa un grande lavoro. Quando selezionano una persona è perché quella persona è valida e ha delle caratteristiche. Certo che, per quello che vedo su Instagram dice un sacco di cavolate, per gli spezzoni che vediamo tutti. Pensasse alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil. Iniziasse a dire un po’ più di verità perché la gente poi la conosce fuori. Diciamo che mi sembra molto la piccola fiammiferaia. La piccola Sophie.

Intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Antonella Mosetti ha ricordato i momenti più belli con l’ex fidanzato, Aldo Montano. La showgirl, però, ha confessato che ha dovuto affrontare due aborti durante la relazione con lo schermidore:

Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare. Se il dolore unisce? Nel nostro caso specifico sì. Avevamo una sensibilità molto simile. Ci bastava uno sguardo per capirci. Siamo stati malissimo.