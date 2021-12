Gossip: le notizie dell’11 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 11 dicembre 2021

Costabile Albore, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confermato di aver lasciato definitivamente il programma dopo la rottura con Gemma Galgani:

La mia avventura nel programma è iniziata e finita con Gemma. Ci sono state alcune conoscenze con altre donne che non hanno avuto seguito. Si era creato un vuoto dopo Gemma ed era l’occasione giusta per allontanarmi senza lasciare nulla in sospeso. Mi ha fatto molto piacere sapere che è entrato per lei un nuovo corteggiatore; vederla sorridere è splendido perché è proprio il suo sorriso che ammalia […] Mi sento legato amichevolmente a Gemma e non è retorica. Sono felice di sapere che sta bene.

Marika Geraci contro Armando Incarnato? Il gossip

Marika Geraci, in una lunga intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha espresso il proprio disappunto per come si è chiuso il lungo tira e molla con Armando Incarnato:

Mi dispiace aver reagito in quel modo, gonfia di lacrime, soprano perché so che ai miei genitori non ha fatto piacere vedermi così […] Nonostante tutto, devo dire grazie ad Armando per essersi comportato così, altrimenti oggi saremmo ancora qui a mandare avanti una situazione senza futuro. Sono convinta ce lui volesse ternerei appesa per continuare questa storia davanti alle telecamere, ma quando ha capito che facevo sul serio e che sarei stata disposta ad uscire, è voluto fuggire […] Per me Armando non si innamorerà mai, aspira ad altro.

Il grande rimpianto di Isabella Ricci

Isabella Ricci, nell’ultimo numero di ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato il suo più grande rimpianto: