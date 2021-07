Gossip: le notizie dell’1 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 1 luglio 2021

Elettra Lamborghini, grande appassionata di ‘Temtpation Island‘, ieri sera, come una comune telespettatrice, ha commentato le gesta di Tommaso Eletti, divorato dalla gelosia nei confronti della fidanzata Valentina Nulli Augusti:

Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino nemmeno🤣🤣🤣 comunque sto adorandoh tuttoh 🤣 #TemptationIsland

Akash Kumar, naufrago dell’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, potrebbe ricevere una promozione sul campo. Il modello, infatti, a ‘Today’, ha confessato di essere stato contattato dalla produzione per ricoprire il ruolo di inviato della prossima stagione:

Se rifarei l’isola? In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato, però non so, non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda. Ci sono troppe sovrastrutture nei reality, però l’Isola è bellissima. Non lo so se accetterò, devo pensarci.