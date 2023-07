Dopo l’addio dell’argentina da Tu si que Vales tante le voci su chi prenderà il suo posto. Giulia Stabile è la candidata numero uno…

La nuova stagione televisiva è stata annunciata e a Mediaset ci saranno dei cambiamenti. Uno di questi riguarda l’addio di Belen Rodriguez non solo da Le Iene ma anche da Tu si que vales. In tanti si stanno chiedendo chi sostituirà nel ruolo di presentatrice la modella argentina e in tal senso è stato fatto il nome di Giulia Stabile. Proprio la ballerina ex Amici, ormai presenza fissa della trasmissione, ha voluto però fare chiarezza sulla vicenda.Giulia Stabile, le parole su Tu si que Vales

In tanti danno per fatta la “promozione” di Giulia al posto di Belen Rodriguez alla conduzione di Tu si que Vales. Attenzione, però, proprio a dire “la posto” o “in sostituzione” dell’argentina. Sì, perché la ballerina non sembra vederla proprio in questo modo.Rispondendo ad alcune notizia sull’argomento, su Twitter l’ex volto di Amici ha voluto precisare: “Scusatemi ma non sono al posto di nessuno… È il terzo anno che sono lì dentro ahaha”.Insomma, la Stabile non vuole essere presa né come colei che ha “fregato” il posto alla showgirl – che tra l’altro aveva spiegato di aver lasciato lei la trasmissione – ma neppure come il “rimpiazzo” (o almeno questa è la sensazione che hanno dato le sue parole).Di seguito anche la replica della ballerina in un post su Twitter:

scusatemi ma non sono al posto di nessuno…

È il terzo anno che sono lì dentro ahaha — Giulia Stabile (@giuliast4bile) July 10, 2023

Il saluto di BelenSolamente pochi giorni fa, invece, era arrivato il saluto proprio della Rodriguez a Mediaset: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme”.nni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in questi anni, per le parole che ha sempre pronunciato per me. Grazie per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio, ma spero solo un grande arrivederci”.

