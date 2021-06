Recentemente l’abbiamo vista nuovamente in TV a Domenica IN, dopo il trionfo ad Amici. Giulia Stabile si sta vivendo la vittoria del talent show come meglio non poteva fare. Al suo fianco il suo fidanzato Sangiovanni, conosciuto all’interno della scuola, la sta attorniando d’affetto. A quanto è trapelato, nella prossima edizione del programma, Giulia sarà parte integrante dei professionisti del programma.

Insomma pare che tutto stia girando nel verso giusto per la talentuosa ballerina. Ora però c’è anche l’immagine da personaggio pubblico da difendere. Il mondo dello spettacolo offre sì la possibilità di godere il proprio sogno al 100%, ma c’è anche l’altra faccia della medaglia che non è sempre fonte di rose e fiori.

E’ il caso di una intervista rilasciata dalla mamma di Giulia Stabile al settimanale DiPiù. In questo intervento, la signora Susi Castaner esprime la sua comprensibile soddisfazione per la vittoria di sua figlia e per il sentimento che sta nascendo tra lei e il cantante di Malibù.

La nota stonata sta nelle dichiarazioni inerenti al cambiamento post-programma, cioè come, gli impegni di Giulia, stiano ostacolando i rapporti tra lei e i suoi genitori:

Amici ha cambiato mia figlia, non è più la bambina che poco meno di un anno fa ha lasciato casa. È diventata donna ma si è dimenticata di me, sua mamma.

Parole pesanti come un macigno e che proseguono così:

Io e mio marito non la vediamo praticamente più: è sempre impegnata, poverina – dice La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla.

La mamma di Giulia è sicura di non essere arrabbiata, ma la preoccupazione si fa sentire:

Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro.

Un mezzo colpo di scena arriva nel pomeriggio di ieri, quando un account twitter posta una foto in cui sono ben visibili alcune foto delle pagine tratte da DiPiù. Sotto il tweet si scorgono i commenti, compreso quello di Giulia che dal suo profilo ha smentito l’esistenza dell’intervista: “ma mia madre non ha mai fatto questa intervista” scrive terminando con una faccina che ride. Il giallo è servito