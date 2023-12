Molto attiva sui social, Giulia De Lellis ha risposto ad alcune domande dei suoi fan confidando i momenti difficili vissuti nella sua vita.

Seguitissima dai fan su Instagram e apprezzata per i tanti momenti che dedicata ai seguaci, Giulia De Lellis ha voluto dare l’opportunità a qualche utente social di farle delle domande. Nelle ultime ore, attraverso una box, l’influencer ha svelato alcuni dettagli intimi della sua vita. Momenti difficili che ha dovuto affrontare e nei quali non era stata bene.

I momenti difficili di Giulia De Lellis

Dopo essersi fatta vedere per alcune sponsorizzazioni di lavoro, la De Lellis ha deciso di aprire su Instagram una box di domande nelle quali ha confidato ai fan diversi aspetti anche inediti della sua vita.

Tra i vari quesiti posti all’influencer, anche quello sul “giorno più triste”. In questo senso, la bella Giulia ha ammesso che per la verità ha dovuto affrontare più di una giornata dura in passato.

“Ho avuto tre grandi momenti di difficoltà. Due molto vicini e legati a due delle persone più importanti della mia vita che non sono state bene”, ha raccontato.

In queste circostanze, la donna ha confidato: “Mi sono sentita impotente e schiacciata. Il terzo è senza ombra di dubbio la perdita improvvisa di Tommi dopo aver finito la riabilitazione con tanto di dimissioni. Quando pensavo di aver finito quel periodo travagliato per la sua salute, è arrivata la mazzata. Faccio molta fatica a parlarne.. anzi è un argomento che come tocco mi fa esplodere (credo di dover intraprendere un piccolo percorso per sistemare questa cosa) Provo ancora rabbia, impotenza e tanto male al cuore”.

In realtà c’è stato anche un quarto momento cruciale per la ragazza: “Un altro momento triste è stato quando la ho realizzato che una delle mie migliori amiche si sarebbe trasferita. Volevo essere felice per lei ma stavo morendo dentro. Ho finto fosse tutto ok ma non era così”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer e conduttrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG