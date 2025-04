Giulia De Lellis e Tony Effe: “Sta per arrivare un annuncio”

Nuove voci su Giulia De Lellis e Tony Effe: la coppia, tra crisi e voci di gravidanza, potrebbe presto fare un annuncio. Cosa filtra.

Non solo le voci di crisi e il recente sfogo di Giulia De Lellis sulla sua relazione con Tony Effe. Tra le varie indiscrezioni sulla coppia stanno diventando sempre più insistenti quelle relative alla presunta gravidanza dell’influencer e modella. In questo senso, nuovi dettagli sono stati anticipati anche da L’Investigatore Social, Alessandro Rosica, sempre molto ben informato quando si tratta di scoop di gossip.

Giulia De Lellis e Tony Effe: la verità sulla crisi

Dopo la vacanza alle Maldive insieme, Tony Effe e Giulia sono stati veramente sulla bocca di tutti. C’è chi ha parlato di viaggio fatto solo per affari e chi, invece, si è spinto anche a parlare di crisi certa e ultimatum che la modella avrebbe dato al compagno. Ora, però, la ragazza ha deciso di parlare sfogandosi contro tutte queste chiacchiere.

La De Lellis ha spiegato il suo fastidio per i tanti rumors: “Inventano semplicemente perché non sanno niente di noi”, le sue parole. E rincarando la dose, smentendo quindi la presunta crisi: “Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita […]. Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri non sarebbero nostri amici […]”.

L’annuncio in arrivo: cosa filtra

Dopo le varie voci, come detto, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, ovvero L’Investigatore Social, ha spiegato come starebbero davvero le cose parlando persino di un prossimo annuncio in arrivo. Tramite un post su Instagram, Rosica ha scritto: “Quella nata come mossa di agenzie con divertimento annesso sta prendendo una piega del tutto inaspettata. Eh si, Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe. Del tutto inaspettato, soprattutto da loro. Ad ogni modo un bimbo è sempre una notizia bellissima. Lo annunceranno il mese prossimo“. A questo punto staremo a vedere cosa farà la coppia e se vorrà confermare o smentire.