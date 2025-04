Ecco quanto guadagna Alessandro Cattelan, il conduttore di Stasera c’è Cattelan, il programma che va in onda su Rai 2 in seconda serata.

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori radiofonici e televisivi più amati del panorama italiano. È stato per molti anni uno dei volti principali di MTV ma il grande successo è arrivato con il passaggio a Sky dove ha condotto alcuni programmi di grande successo come X Factor e E poi c’è Cattelan. Dal 2021 è tornato alla Rai dove ha ripreso il format di EPCC presentando su Rai 2 Stasera c’è Cattelan ma anche tanti altri programmi tra cui il DopoFestival del 2025 ed è stato anche co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo 2025. Ma quanto guadagna Alessandro Cattelan? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Alessandro Cattelan

Le cifre precise guadagnate da Alessandro Cattelan nelle sue varie esperienze televisive non sono mai state rese note. Sono trapelate però alcune indiscrezioni, anche se non ufficialmente confermate: Fabrizio Corona, parlando proprio del presentatore, aveva spiegato che per passare da Sky alla Rai il presentatore aveva avuto un’ottima offerta e che è il suo programma Da vicino nessuno è normale costava “500.000 euro a puntata“.

Per quel che riguarda il compenso ricevuto al Festival di Sanremo 2025, è noto che i vari co-conduttori delle cinque serate abbiano percepito uno cachet di 25.000 euro. Non è però noto se la cifra percepita da Alessandro Cattelan fosse differente (è facile immagine di sì) considerando che è stato anche il presentatore del Dopofestival.

Non ci sono invece informazioni di alcun tipo per quel che riguarda i compensi ricevuti da Alessandro Cattelan negli anni in cui ha lavorato per Sky, non sono neppure noti i dettagli del contratto con la Rai per la conduzione del suo programma Stasera c’è Cattelan in onda su Rai 2 in seconda serata.