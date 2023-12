Giovanni Allevi sta continuando a sottoporsi alle cure per il suo tumore del midollo osseo e, nelle ultime ore, ha aggiornato i suoi fan.

Giovanni Allevi sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita e, nelle ultime ore, ha condiviso con i fan un messaggio che non ha mancato di generare commozione in rete. Il celebre pianista e compositore infatti sta combattendo contro un tumore del midollo osseo, e sui social ha scritto:

“Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!”.

Giovanni Allevi: il messaggio che ha commosso i fan

Giovanni Allevi si è mostrato in ospedale con le dita in segno di vittoria e, i suoi fan, gli hanno inviato una moltitudine di messaggi d’affetto e di incoraggiamento. Un anno fa al musicista è stato diagnosticato un grave tumore del midollo osseo e, ancora oggi, Allevi continua a sottoporsi ad un delicato percorso di cure.

Nei giorni scorsi il compositore ha stupito i suoi fan annunciando che parteciperà al Festival di Sanremo, e ha anche ammesso (stando a quanto riporta Fanpage: “Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico (…) Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulle sue condizioni di salute e sulla sua partecipazione allo show.

