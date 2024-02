Curioso siparietto social per Giorgia Soleri scambiata per la madre di Ghali e protagonista di svariate segnalazioni di utenti del web.

Il mondo social succede anche questo: Giorgia Soleri, nota attivista e influencer, è stata “vittima” di uno scambio di persona. La ragazza, infatti, si è trovata a ricevere tantissime segnalazioni che la accostavano al cantante Ghali, dopo una sua foto in compagnia… di sua madre. Proprio da questo scatto in questione, l’influencer ha risposto con ironia ma anche facendo una rivelazione in tema “amore”.

Giorgia Soleri scambiata per la madre di Ghali

La vicenda molto simpatica che ha coinvolto Ghali, sua madre e la Soleri è partita da un recente post Instagram del cantante dopo Sanremo 2024. L’artista, infatti, ha condiviso una serie di foto dopo la kermesse musicale tra cui una anche con sua mamma, la sua musa ispiratrice che, per altro, era presente all’Ariston.

Lo scatto in questione ha suscitato tante reazioni anche per l’attivista Giorgia che è stata scambiata per la madre del rapper. “Siamo a quota due persone che mi scrivono: ‘Pensavo fossi tu in questa foto!’”, ha detto la Soleri facendo vedere l’immagine di Ghali con sua madre. “Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata per una donna visibilmente più grande (e bella) di me, invece, mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata purtroppo“.

La “confessione”

La vicenda dello scambio di persona, però, non si è fermata qui. Infatti, la bella Giorgia ha confessato di avere un debole proprio per Ghali, da tempo…

“Allora Ghali, capiamoci bene. Io ho i DM (direct message, ndr) pieni zeppi di messaggi così, quindi, se anche tu sei uno di quegli uomini che in una relazione cerca una persona simile alla propria mamma, sappi che l’hai trovata… (L’emoticon viscida non poteva mancare, mi scuserete)”.

E ancora: “Per tutte quelle che mi stanno scrivendo ‘Fatti avanti!’. Pivelle sappiate che è dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo cag**a di striscio”.

Successivamente c’è stato anche uno scambio di messaggio con altri fan a proposito del fatto che Ghali fosse o meno fidanzato. Vedremo se il rapper si farà sentire o meno…

Di seguito anche il post Instagram di Ghali da cui è tutto partito ed in particolare dalla quarta foto del contenuto in cui la madre dell’artista è sembrata, ad alcuni, appunto la bella attivista:

