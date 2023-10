Nel giorno della festa dei nonni, anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto mandare un messaggio alla sua nonna che non c’è più.

Una giornata importante per tutti i nonni: è il giorno della loro festa. Ecco allora che anche personaggi dello spettacolo e, in questo caso, anche della politica, hanno voluto mandare il proprio messaggio ai loro cari. Anche Giorgia Meloni non è stata da meno mostrandosi sotto vesti inedite.

Giorgia Meloni, la dedica per la nonna

“Oggi celebriamo la Festa dei Nonni, un’occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società. I nonni sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto”. Sono queste le prime parole che la Premier Meloni ha scritto per accompagnare una sua foto inedita in compagnia della sorella Arianna e soprattutto di sua nonna.

“Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per le generazioni future. In questo giorno speciale, rendiamo omaggio a tutti i nonni, passati e presenti, con gratitudine e affetto. E voglio dire alla mia nonna, Maria, che mi manca”, ha proseguito la Premier italiana e leader di FdI.

Il proseguimento del messaggio è un pensiero molto intimo: “Mi mancano i suoi detti, la sua saggezza, le sue dita deformate dal lavoro, la sua ironia allegra e amara allo stesso tempo, quegli occhi ancora da bambina segnati dal tempo. Mi manca tutto nonna, ti voglio tanto bene e non smetterò mai di ringraziarti”.

Parole molto belle ed emozionanti che hanno raccolto tantissimo affetto da parte dei tanti sostenitori della donna. Allo stesso tempo, fra le reazioni, come era inevitabile che fosse, anche molti commenti di chi ha voluto “sporcare” questo momento di dolcezza con riferimenti alla politica.

Di seguito anche il post Instagram del Presidente del Consiglio dedicato alla nonna:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG