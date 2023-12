Dopo lo scandalo dei fuori onda di Giambruno, lui e la premier Giorgia Meloni sarebbero riusciti a mantenere una parvenza di normalità.

Dopo lo scandalo che ha travolto la loro vita nei mesi scorsi a causa dei fuori onda di Andrea Giambruno, il giornalista e la premier Giorgia Meloni sono comunque riusciti a stabilire un nuovo equilibrio e lei avrebbe trascorso il Natale a Milano, in compagnia della famiglia di lui e della loro figlia, Ginevra.

Negli ultimi mesi i due sono stati spesso avvistati insieme e sembra che stiano cercando di mantenere la famiglia unita per il bene della loro bambina (rimasta a vivere con la madre dopo la separazione dei genitori).

Giorgia Meloni e Giambruno: il Natale insieme

Giorgia Meloni ha dovuto saltare per ben due volte la tradizionale conferenza stampa prevista per le feste a causa, sembra, di una banale influenza. Stando a quanto riporta La Repubblica, la premier avrebbe per trascorso le feste di Natale in compagnia della famiglia del suo ex, Andrea Giambruno, con cui da mesi si starebbe impegnando a trovare un nuovo equilibrio a seguito dello scandalo dei fuori onda (resi noti dal tg satirico di Antonio Ricci).

Dopo la vicenda, la stessa Meloni ha annunciato pubblicamente la sua separazione da Giambruno e il volto tv è stato “declassato” dal suo ruolo di conduttore a Diario del giorno. Dopo lo scandalo, Giambruno ha preferito non proferire parola in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

