Gigi D’Alessio annuncia l’arrivo del sesto figlio e rivela il sesso del bebè che porta in grembo la compagna Denise Esposito.

“Ormai a fare figlio in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi” dice Gigi D’Alessio che da qualche mese ha annunciato l’arrivo del sesto figlio. Il cantautore napoletano, infatti, è in attesa di un nuovo arrivo in famiglia insieme alla compagna 31enne Denise Esposito.

Nell’ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato il sesso del bambino in arrivo, annunciando anche alcuni dettagli inaspettati sul nome scelto insieme alla compagna Denise. Ecco che cosa ha annunciato il cantante.

Gigi D’Alessio, il sesto figlio sarà una femmina

Durante l’intervista, il cantante ha parlato della sua numerosa famiglia, che presto darà il benvenuto ad un nuovo arrivato. O meglio, ad una nuova arrivata. Infatti, si tratta di una cicogna rosa. “Lei ha cinque figli e il sesto è in arrivo…” dice la giornalista, prontamente interrotta dal cantautore. “La sesta: con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome“.

Insomma, ormai è ufficiale: Gigi D’Alessio e Denise Esposito aspettano una femmina.

Ma non si risparmia un tocco di ironia sul numero di figli che fanno parte della sua famiglia.

Gigi D’Alessio: quali sono i figli del cantautore napoletano?

Raggiunge quota sei figli il cantante partenopeo, diventato padre per la prima volta oltre 36 anni fa. Infatti, il primogenito di Gigi è Claudio, che oggi ha 36 anni, avuto con la prima moglie Carmela Barbato. Insieme a Carmela ha avuto anche Ilaria di 32 anni e Luca, meglio noto come LDA, di 20 anni.

Con Anna Tatangelo, invece, ha avuto Andrea che oggi ha 13 anni e, infine, con l’attuale compagna Denise Esposito è diventato padre di Francesco.

Con Fiorello, a Viva Rai 2 Gigi D’Alessio aveva ironizzato sul numero di figli dichiarando: “Ormai a fare figlio in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi“. Il famoso cantautore, infatti, ha nove figli.

