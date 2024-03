Elodie e Andrea Iannone sono sorridenti dopo il Motorbike in Australia, e lei sfoggia un anello di diamanti. Matrimonio in vista?

Elodie e il compagno Andrea Iannone sono sempre più innamorati e affiatati. Mentre si godono una pausa dopo il Motorbike in Australia, dove il campione è arrivato in terza posizione, i due si mostrano legatissimi, e con un dettaglio che non è sfuggito ai fan.

La coppia è pronta a compiere il grande passo? Nonostante la coppia sia nata solamente di recente, Elodie e Iannone sono molto innamorati e alla mano della cantante è apparso uno strano anello che sta facendo sognare i fan.

Elodie e Andrea Iannone: il mistero dell’anello al dito

Di ritorno dall’Australia, Elodie e Iannone si sono goduti un lussuoso pranzo a Palazzo Parigi di Milano. All’uscita dallo scintillante locale, i due sono stati paparazzati e qualcuno ha notato uno strano dettaglio. Infatti, la cantante sfoggiava un enorme anello di diamanti all’anulare sinistro. Si tratta di una fedina, di un anello di fidanzamento, di una fede, o niente di tutto ciò?

L’anello, una veretta di diamanti, ha incuriosito i fan che sperano di ricevere presto notizie su un possibile matrimonio in vista tra i due.

Elodie e Andrea Iannone uniti nelle sfide

La coppia, nata nel 2023, è sempre più affiatata e apprezzata dai fan. I due, infatti, che si sono conosciuti nel 2022, oggi si offrono supporto in ogni ambito della vita. Lui ha supportato la cantante durante i suoi successi musicali mentre Elodie ha festeggiato il fidanzato per le conquiste sportive.

Infatti, solamente pochi giorni fa la cantante aveva pubblicato un post in cui scriveva: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. C..o se ti amo!! Andrea Iannone avanti.”

