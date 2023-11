Colpo di scena a Uomini e Donne con Gianni Sperti che si è esibito in puntata con un bacio molto appassionato a centro studio.

Telespettatori di Uomini e Donne e seguaci social rimasti a bocca aperta dopo l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi. Il motivo? Un bacio super passionale tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua scattato a centro studio all’improvviso.

Il bacio di Gianni Sperti e Roberta a Uomini e Donne

Gli animi a Uomini e Donne si sono accesi nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Il momento è stato davvero particolare visto che si parlava di Gemma e del nuovo Cavaliere che ha deciso di corteggiarla. Mentre i due venivano spronati a darsi un bacio e farsi un gesto d’affetto davanti a tutti, ecco succedere l’impensabile.

Protagonista, come detto, Gianni Sperti che si è alzato in piedi, ha chiamato a sé Roberta Di Padua, dama del trono over, e ha dato vita ad un bacio assolutamente passionale. I due, infatti, non solo si sono avvicinati labbra contro labbra, ma tra i due c’è stato un vero e proprio momento “piccante”.

L’effusione è stata profonda, probabilmente con tanto di “bacio alla francese”. Nessun imbarazzo particolare da parte dell’opinionista, qualche sorriso in più per Roberta.

Rimasta senza parole anche la padrona di casa, Maria De Filippi che ha urlato: “Ma Gianni!!! Basta!”. Il fatto, però, era ormai davanti agli occhi di tutti.

“Questo l’ho fatto solo per far svegliare un po’ gli uomini”, ha detto il buon Gianni. Ironica, invece, la reazione di Tina Cipollari: “Maria, Gianni e Roberta escono insieme”, ha scherzato.

Le immagini dell’accaduto sono subito diventate virali sul web scatenando tantissimi commenti da parte dei telespettatori, spiazzati dal gesto dei due protagonisti.

Di seguito anche alcuni post su X con le immagini di quanto accaduto tra l’opinionista e la dama del trono over:

