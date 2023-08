L’influencer Gian Maria Sainato ha rotto il silenzio via social dopo che suo padre, Andrea Sainato, è morto annegato.

Un terribile dramma ha investito Gian Maria Sainato, influencer ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi: suo padre Andrea è scomparso. L’uomo sarebbe annegato mentre faceva il bagno a Sapri, ma al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto (e non è dato sapere se ad esempio sia stato colto da un malore).

“Grazie a tutti per la vicinanza in queste giornate così difficili”, ha scritto Gian Maria nelle sue stories via social.

Gian Maria Sainato: il messaggio per il padre scomparso

Un terribile lutto ha investito nei giorni scorsi l’influencer Gian Maria Sainato, che ha perso suo padre Andrea, di 59 anni.

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi lo stesso Gian Maria aveva confessato agli altri concorrenti che i suoi rapporti con il genitore non fossero dei migliori e aveva affermato:

“Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia”, aveva dichiarato durante la sua partecipazione al reality show, e ancora: “Non gli parlo da tanti anni. Per me ha la colpa di troppe cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa sua problematica per star meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò.”

