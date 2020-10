Giada Desideri: figli, Instagram, oggi, Luca Ward

Attrice di teatro, cinema e televisione, Giada Desideri è nata a Roma il 15 febbraio del 1973, che esordisce sul grande schermo grazie a Luigi Comencini che la sceglie per il ruolo di Crisolinda con Il ragazzo di Calabria.

In televisione debutta con la seconda stagione de I ragazzi del muretto,diventando molto apprezzata in altre fiction come Non lasciamoci più, Dio vede e provvede, Una donna per amico 2 e Don Matteo 3. In A casa di Anna invece recita nel ruolo della figlia di Anna accanto alla compianta Virna Lisi, ricevendo una nomination alle Telegrolle, i Telegatti delle fiction.

Dal punto di vista della vita privata, dal 2006 Giada Desideri è la compagna del doppiatore e attore Luca Ward, dal quale ha avuto i due figli Lupo e Anna. Per loro una doppia cerimonia di matrimonio il 7 luglio 2013 in Campidoglio e il 10 a Fregene. Di recente Ward ha rivelato in un’intervista di aver perso un figlio che non è mai nato 3 anni fa.

Foto: account Instagram Giada Desideri