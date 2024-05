Si prepara ad un’avventura in un film a Hollywood Giacomo Urtis, ormai a tutti gli effetti nella sua nuova versione al femminile di Jenny.

Il noto chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, è pronto a sbarcare a Hollywood nelle vesti di attore, o meglio, di attrice. Infatti, l’uomo è ormai da tempo nelle vesti “femminili” di Jenny ed è proprio in questo modo che, secondo Dagospia, prenderà parte ad una pellicola davvero particolare che lo (l?!) renderà un “divo” in terra americana.

Giacomo Urtis attore a Hollywood come Jenny

A raccontare di quella che sarà la prossima esperienza di Urtis a Hollywood è, come detto, Dagospia. “Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo erot*co-mistico. Non c’è più religione!”, si legge. Nessun dettaglio particolare sul ruolo e sulla trama ma indubbiamente si tratta di un impegno che desterà grande curiosità nei suoi seguaci e anche nei suoi amici e clienti. Per saperne di più, probabilmente, bisognerà aspettare ancora qualche tempo e, magari, sui social ci saranno degli spoiler.

Da Giacomo a Jenny

Urtis negli ultimi mesi aveva sottolineato il suo nuovo “io”. Parlando all’Adnkronos della sua transizione, il chirurgo dei vip aveva detto: “È avvenuta per gradi. Ho fatto una quarantina di interventi però sono tutte cose abbastanza leggere, anzi, vorrei fare un altro lifting perché vorrei essere un pò più tirato. Sul corpo ho fatto sei liposuzioni perché togliendo il grasso si vede di più il muscolo”.

Nell’aspetto del chirurgo diversi altri cambiamenti: “Da settembre dello scorso anno mi sono tolto la barba, ho allungato i capelli e ho iniziato a vedere con mio grande stupore che attraevo gli eterosessuali. Quindi mi piaccio così. Ho iniziato a prendere un po’ di ormoni femminili ma per ora non intendo operarmi per cambiare sesso e non voglio farmi il seno, poi si vedrà”, le sue parole.

