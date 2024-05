Grande exploit ad Amici per Sarah Toscano che a quanto pare ha conquistato anche la nota compagnia aerea Ryanair…

Una crescita esponenziale ad Amici per la giovane cantante Sarah Toscano che ha conquistato davvero tutti col passare delle settimane. La ragazza, nel corso della semifinale del talent di Canale 5, ha avuto modo di mostrare le sue qualità in diverse esibizioni, una delle quali ha fatto colpo anche sulla nota compagnia aerea, Ryanair…

Amici, l’esibizione di Sarah e la reazione di Ryanair

Nel corso della semifinale di Amici, come detto, la giovane artista Sarah si è messa alla prova con diverse esibizioni. Una di queste è stata Toxic, di Britney Spears. Per la ragazza un’ottima prestazione accompagnata da una perfetta coreografia. Proprio la scenetta è stata ripresa dalla compagnia aerea Ryanair che ha fatto riferimento al celebre videoclip originale della canzone e ha scritto: “Come i passeggeri credono che sia il priority”, con possibile accenno anche al fatto che la ragazza si sia esibita con i tacchi sopra una scaletta per salire sul mezzo. La Toscano e la sua esibizione sono diventati subito virali ottenendo ancora un sacco di consensi.

Di seguito anche il post su X della compagnia aerea con le immagini della semifinale del programma e l’esibizione di Sarah:

I finalisti del talent show

Oltre alle esibizioni di successo di Sarah, nella semifinale di Amici sono stati svelati anche i finalisti del talent show. Alla fine, tutti i ragazzi sono riusciti ad accedere all’ultimo appuntamento del programma. Per i cantanti, oltre alla Toscano, ci saranno quindi anche Mida, Petit e Holden. Per quanto riguarda i ballerini, invece, spazio a Marisol e Dustin. Staremo a vedere, a questo punto, chi riuscirà a trionfare sia nelle rispettive categoria sia per quanto concerne la vittoria di tutto lo show.

