Nicola Pisu e Miriana Trevisan, da coppia che per tanti era diventata la più “solida” del Grande Fratello VIP, improvvisamente la rottura. Differenze caratteriali e punti di vista completamente differenti hanno pesato, ma non solo. Per Miriana invece la differenza d’età è stato un ostacolo difficile da superare e le conseguenze nei rapporti si sono viste sia nell’ultimo periodo di Nicola all’interno della casa, sia dopo la sua uscita.

Alfonso Signorini ha domandato a Miriana quale fosse il suo stato d’animo dopo aver salutato il ragazzo:

Avevo un po’ di imbarazzo e di disagio. Avevo paura di farlo soffrire sicuramente. Ho dei vuoti però dire che non sento la sua mancanza non sarebbe vero. Ho tentato di avere un rapporto con lui, ci ho creduto, sono stata delicata e un po’ prudente ed ho fatto bene.

Dopo aver visto un filmato dei comportamenti di Miriana, Nicola è entrato nella casa per un confronto diretto. All’ex concorrente non sono piaciuti gli atteggiamenti troppo leggeri della showgirl e non si fa problemi a dirlo: “Da quando sono uscito ho visto alcune cose, non mi sembra che ti sia mancato così tanto. Tu a me sì. Questa leggerezza…“.

Miriana subito controbatte: “Quale leggerezza? Io sono sempre stata così, ho cercato di proteggerti”.

Nicola non sembra voler trovare un punto d’incontro:

Sapendo come stavo io nei tuoi confronti, hai sempre un po’ dilungato e portato avanti la cosa, facendomi credere che fuori avrebbe potuto esserci una conoscenza. Hai stoppato tutto tra di noi per uno stupido litigio. Io oggi sono sempre più convinto che non ci potrà essere nulla tra noi, né amicizia, né altro.

La Trevisan prova a chiarire: “Ancora una volta hai rabbia nei miei confronti. Io sono sempre stata chiara e ho parlato di attrazione. Ho capito che non vuoi essermi amico ma cosa devo fare?” e lascia intendere che in futuro potrebbero non esserci nuove possibilità d’apertura: “Da quando sei andato via, mi sono sentita più libera”