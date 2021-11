La festa di Halloween nella casa del Grande Fratello VIP è stata sicuramente un’occasione per lasciar svagare i vipponi nella casa dopo giorni non semplici. Tensioni e dubbi hanno lasciato spazio a balli e divertimento, ma non solo, anche episodi proibiti! Alex Belli, evidentemente coinvolto dall’atmosfera della festa ha giocato con Soleil e Sophie, le due acerrime nemiche nella casa. Alex ha mostrato loro come si deve realizzare un bacio cinematografico passando direttamente alla via di fatto, insomma una vera prova pratica.

L’attore così bacia sia Soleil che Sophie scatenando i social che hanno immediatamente ripreso il momento.

E se il web è andato in tilt, a qualcun’altra questi baci non sono affatto piaciuti. Com’era abbastanza prevedibile, Delia Duran, moglie di Alex Belli si è sfogata scrivendo sui social un messaggio rivolto direttamente al concorrente. Ecco le sue parole:

Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile. Proprio qualche settimana fa, durante un’intervista, go detto che tra te e Soleil c’era solo una spontanea e sincera amicizia, così come con Davide… E l’ho detto perché so che persona sei, come ti comporti con i tuoi veri amici. Ma da quella volta tutto sta cambiando. È vero che siamo esseri umani, Alex, e possiamo sbagliare ma questo non significa perseverare.

La delusione di Delia è evidente:

Sinceramente non avrei mai immaginato e voluto dover arrivare a scriverti tutto questo, ma il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare. Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita, accompagnati dall’amore che proviamo l’una per l’altro, torna a essere l’Alex che tutti noi conosciamo.

Già da tempo la complicità tra Alex e Soleil sta destando parecchi dubbi. Il bacio di Alex con Soleil romperà altri equilibri? Cosa accadrà?