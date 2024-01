Dopo una diretta a dir poco esplosiva al Grande Fratello, Anita Oliveri ha minacciato di lasciare il programma tv.

L’ultima diretta del GF è stata a dir poco movimentata e, dopo un rimprovero subito dai concorrenti da parte del conduttore Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi è rientrata all’interno della Casa. Durante la notte però Anita Olivieri si è sfogata fino alle lacrime e ha minacciato di lasciare la casa del reality show. Fiordaliso è intervenuto nei suoi confronti affermando con fare provocatorio:

“Bene, usciamo tutti allora! Apriamo la porta rossa e andiamo via tutti. Vengo con te”. Sui social in tanti non hanno gradito il comportamento delle due concorrenti e si sono scagliati contro di loro.

Anita Olivieri minaccia di lasciare il GF: i motivi

Una vera e propria bufera si è scatenata al GF dove, nelle ultime ore, Anita Olivieri ha minacciato di lasciare lo show. “Non accettano neppure la strigliata che hanno avuto in puntata. Anita adesso vuole uscire!”, ha scritto un utente in riferimento al ritorno di Beatrice Luzzi all’interno del programma, mentre un altro si è scagliato contro Anita tacciandola di vittimismo. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

Nel corso della diretta Alfonso Signorini si è scagliato contro gli inquilini del reality show (Anita compresa) per aver dimostrato una grande mancanza d’empatia nei confronti di Beatrice, che nei giorni scorsi ha dovuto lasciare temporaneamente il programma a causa della scomparsa di suo padre. In tanti sono rimasti stupiti alla notizia del suo ritorno allo show.

