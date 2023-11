Durante un momento festaiolo al GF, Anita Olivieri e altre inquiline hanno fatto delle allusioni su Vittorio Menozzi.

Nella casa più spiata d’Italia, ancora una volta, si torna a parlare dell’orientamento sessuale di Vittorio Menozzi. Il giovane domenica 5 novembre è stato preso di mira durante una festa da Anita Olivieri e altre inquiline del Grande Fratello. In un video social, infatti, si vedono Fiordaliso, la Olivieri e Jill Cooper, sedute sul divano mentre altri concorrenti sono intenti a ballare. Vediamo dopo cosa è successo.

Le allusioni su Vittorio

Dopo qualche istante, Anita inizia a parlare del modo particolare con cui danza il modello: “Vedi come muove il bacino? Basta“. Le tre, poi, scoppiano a ridere. Solamente qualche ora prima, durante il pranzo, Anita Olivieri aveva girato le parole commentando una presunta omosessualità di Vittorio Menozzi.

A pranzo Anita ha detto: “Io ho una teoria che non posso proprio dire. Lui non è poi così sportivo come potrebbe sembrare. Non è qualcosa di sbagliato, ma è una mia ipotesi. Non voglio sentirmi in colpa pensando questo. Pensare certe cose su un ragazzo non è mica illegale, dai siamo onesti“.

La replica di Fiordaliso

Dopo le parole di Anita, Fiordaliso ha detto la sua. La cantante ha replicato che anche lei pensava la sua stessa cosa, ma non lo ha mai detto. Ora, invece, lo dice perché anche qualcun altra nella casa del GF ha il suo stesso pensiero.

Fiordaliso ha replicato: “E’ la nostra teoria, magari sbagliamo. Di certo non ne parlo. certo penso che tu non sia l’unica a pensarla così. Perché mi hai fatto pensare a questa cosa, la pensavo nel mio intimo e adesso tu me lo vieni a dire“.

Ridere per come Vittorio muove il bacino.

Allusioni a gogò ieri.

Vergognose!!!!#grandefratello pic.twitter.com/MrXwoFWasz — Lalla (@Lalla84455247) November 5, 2023

Quanto detto dalle due concorrenti del Grande Fratello non è sfuggito al web che nell’immediato ha criticato il loro comportamento. Per quanto riguarda Vittorio Menozzi, invece, al momento il giovane non ha ancora detto nulla, anche perché è all’oscuro di quanto le due coinquiline hanno detto. Vedremo prossimamente come si evolverà la cosa. L’unica cosa che al momento sappiamo su Vittorio, è che il modello ha avuto una crisi di pianto riguardo a qualcosa di cui ha parlato solo con Letizia.

