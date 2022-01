Georgina Rodriguez sfoggia il pancione: “Tre cuori”

Georgina Rodriguez ha condiviso sui social la sua prima foto con il pancione: la modella è in attesa di due gemelli, che saranno il quinto e il sesto figlio di Cristiano Ronaldo. “Tre cuori”, ha scritto la modella nella didascalia all’immagine, dove in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza.

Georgina e Ronaldo hanno annunciato di essere in attesa di due bebè alcuni mesi fa, quando attraverso i social si erano mostrati felici e sorridenti con in mano le prime ecografie dei due bambini.

Georgina: i figli

Durante la sua relazione con CR7 Georgina si è presa cura dei suoi figli come fossero suoi: prima d’incontrare la modella il campione aveva già avuto Cristiano Jr e i gemelli Eva e Mateo (grazie a madre surrogata). Nel 2017 dall’amore per Georgina era nata Alana Martina, e adesso ferve l’attesa per i due gemelli che, secondo indiscrezioni, dovrebbero nascere durante la primavera 2022. I piccoli in arrivo saranno un maschietto e una femminuccia ma per il momento Cristiano Ronaldo e Georgina hanno preferito non svelare i nomi o ulteriori dettagli sulla gravidanza. Secondo indiscrezioni la modella e il calciatore si sarebbero sposati in gran segreto, ma sulla questione i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo.