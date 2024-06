Geolier ha annunciato la rottura con la sua fidanzata storica Valeria e spiega i motivi che hanno portato alla fine della relazione.

Durante un’intervista a Esse Magazine, il cantante napoletano Geolier ha ammesso che la storia d’amore con Valeria è giunta al capolinea. Un annuncio inaspettato per i fan del cantante che è ancora profondamente scosso dalla vicenda. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Geolier e Valeria: la fine di una storia d’amore

Per Geolier questo è un momento di grossi cambiamenti. Solamente pochi giorni fa era uscita la notizia dell’acquisto di una nuova super villa da parte del cantante napoletano, ma adesso è giunta una news molto meno felice.

Erano mesi che correvano voci di una possibile crisi tra il rapper e la sua fidanzata storica, Valeria D’Agostino, e durante l’intervista a Esse Magazine è uscita tutta la verità.

“L’amore è sempre stato presente nella mia vita, c’è nel disco perché è quello che ho vissuto… la rottura. E’ stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre” ha ammesso Geolier.

Il cantante ha, poi, continuato: “Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo“.

Geolier e Valeria: i motivi della rottura

Le voci della possibile crisi tra il rapper e la fidanzata hanno iniziato a circolare da quando è giunto al termine il Festival di Sanremo.

Uno dei possibili motivi che avrebbero spinto la coppia a prendere direzioni diverse potrebbe essere stato il crescente successo del rapper, come fu per Blanco e l’ex fidanzata Giulia.

La separazione tra Geolier e Valeria è stata graduale, ma non è passata inosservata ai fan più attenti. Infatti, la coppia ha inizialmente rimosso dai social le foto in cui comparivano insieme e, infine, si sono unfollowati a vicenda. In più, il giorno del compleanno di Geolier non sono arrivati gli auguri della fidanzata sui social.

