Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti si sposano (FOTO)

Dopo aver vinto gli Europei, anche Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina classe 1997, ha voluto fare il grande passo. Ha chiesto in moglie Rachele Risaliti e lei, felicissima, ha detto sì. La ex Miss Italia 2016, nell’occhio del ciclone per un presunto flirt con Giordano Mazzocchi non appena la sua storia con Nilufar era finita, ora è innamoratissima del suo calciatore e non vede l’ora di convolare a nozze.

La coppia formata da Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti, entrambi giovanissimi poiché anche lei ha solo 25 anni, fa sognare ad occhi aperti. I due, bellissimi e innamoratissimi, hanno celebrato il loro fidanzamento nel cuore di Firenze, all’ombra della cupola del Duomo. Come raccontato da una galleria fotografica su Instagram, Gaetano Castrovilli ha chiesto la mano di Rachele con una composizione di rose rosse profumatissime che recitavano: “Marry me”. La ragazza emozionatissima ha immediatamente accettato la proposta e soltanto poche ore fa sui Social ha ringraziato i fan per l’affetto. Ai due scoppia il cuore di gioia, si stanno rilassando insieme in questi giorni proprio a Firenze.

Rachele Risaliti, infatti, non ha ancora ben realizzato. Come scritto da lei stessa su Instagram: “Siamo felicissimi”. Tuttavia, l’emozione è tanta e rendersi conto che a breve diventerà la moglie di Castrovilli è certamente particolare.

Rachele dopo aver partecipato a Miss Italia ha fondato un suo brand di gioielli. Nel 2019 si è innamorata di Castrovilli, con il quale fa ormai coppia fissa da tre anni. Ora, il grande passo e l’immensa emozione della proposta di matrimonio nel centro storico di Firenze.

Gaetano Castrovilli, dunque, nonostante la giovanissima età sarebbe ormai pronto a crearsi una famiglia con la sua bella Rachele. Non ci resta che augurare alla coppia tanta felicità e un percorso insieme di tutto rispetto! La strada è lunga, ma mai in salita quando c’è l’Amore. Auguri, ragazzi!