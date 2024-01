Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli, già genitori del piccolo Romeo, hanno allargato ulteriormente la famiglia.

Con enorme gioia Gabrielle Caunesil e il marito Riccardo Pozzoli hanno annunciato di essere diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio della coppia è stato accolto da una valanga di messaggi di auguri e di congratulazioni da parte di fan, amici e colleghi. Nel 2021 i due avevano avuto il loro primo bebè, Romeo.

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli: è nata Charlotte

La famiglia Pozzoli si allarga: attraverso i social Gabrielle Caunesil e suo marito Riccardo Pozzoli hanno annunciato pubblicamente di essere diventati genitori per la seconda volta e in tanti, via social, non vedono l’ora di saperne di più. La coppia aveva annunciato di essere in attesa di un secondo bebè ad agosto, e in tanti tra gli amici, i fan e i colleghi non avevano mancato di fare loro le congratulazioni. “Mantenere questo segreto è stato così difficile”, aveva affermato via social la Caunesil svelando di essere in dolce attesa.

La coppia sembra essere più unita e felice che mai, e in tanti sui social sono curiosi di sapere se in futuro i due allargheranno ulteriormente la famiglia.

La vita privata

Riccardo Pozzoli è noto al pubblico italiano soprattutto in quanto ex dell’influencer Chiara Ferragni. I due hanno creato insieme il blog che ha reso l’imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo ma, a quanto pare, la loro unione non è finita nel migliore dei modi, e lei ha anche rilevato la parte di società che era a nome del suo ex.

Non sono note le cause dell’addio tra i due ma a quanto pare oggi i loro rapporti sarebbero inesistenti. Chiara Ferragni ha avuto a sua volta due figli con il rapper Fedez, e oggi non avrebbe più alcun contatto con Riccardo Pozzoli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG