Sui social le stories dell’ex Temptation Island Gabriela Chieffo che è volata in Turchia per un intervento di chirurgia estetica.

Vi ricordate gli ex Temptation Island Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara? La coppia, tornata insieme dopo essere uscita divisa dal programma, ha progetti importanti per il futuro, anche quello prossimo. Infatti, i due sono volati in Turchia dove la giovane ragazza è stata sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. A raccontare tutto sono stati i diretti interessati via social.

Gabriela Chieffo e l’intervento di chirurgia estetica

La coppia, ora molto seguita dopo l’esperienza del reality per fidanzati, è molto seguita sui social e, anche per questa ragione, ha deciso di raccontare la loro avventura ai fan.

I due hanno quindi spiegato di essersi messi in viaggio per Istanbul, in Turchia, dove Gabriela era attesa da un intervento di chirurgia estetica. A rivelare nello specifico il tipo di operazione è stata la consulente a cui si sono rivolti: Chiara Battola, alla quale la stessa ex di Temptation Island ha più volte rimandato per ogni tipo di informazione sul suo intervento.

La ragazza dovrebbe essersi sottoposto ad un intervento di mastoplastica additiva al seno. Accanto a lei, sempre, il suo Giuseppe che ha spiegato di essere agitato: “Sono ancora in attesa e in ansia a mille, però andrà tutto bene”, ha detto rispondendo ai fan.

E a chi gli chiedeva se aveva timore che dopo gli interventi la fidanzata potesse lasciarlo: “Se temo che Gabriela mi lasci una volta rifatta? Non penso proprio, posso dormire non su cento ma su mille cuscini. Gabriela à la donna della mia vita e sicuramente non mi lascerà”.

A questo punto non resta che aspettare il risultato dell’intervento e le parole della diretta interessata.

Di seguito anche un post Instagram passato di quando la coppia era stata ospite a Verissimo:

