Francesco Sarcina piange la morte della sua “Giulia”, la donna della canzone “Dedicato a te” che portò al successo Le Vibrazioni.

Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ha condiviso un emozionante messaggio su Instagram per ricordare Giulia, la donna che ha ispirato la celebre canzone “Dedicato a te“. Giulia, la cui identità è sempre rimasta anonima, è scomparsa recentemente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Ma vediamo lo straziante messaggio che Sarcina ha dedicato alla sua ex fidanzata a cui ha dedicato il brano che l’ha reso famoso.

Francesco Sarcina: il ricordo commovente dell’ex fidanzata scomparsa

Con un post commovente, Francesco Sarcina ricorda la sua “Giulia”, nome fittizio della sua ex fidanzata che gli è sempre rimasta nel cuore e nella mente.

Sarcina scrive: “In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con “lucente armonia”. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: “ma come ca**o fate a non capire cosa vuol dire?”. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia. Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla“.

Il cantante continua “Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata. Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia“.

Infine conclude: “Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno. Fra“.

Francesco Sarcina e il legame speciale con Giulia

Giulia, interpretata nel video dall’attrice Angelica Cacciapaglia, è sempre rimasta una figura importante nella vita di Sarcina. Nonostante il dolore provocato dalla loro separazione quando lui aveva vent’anni, Francesco ha sempre portato con sé il ricordo di Giulia.

