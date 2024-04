Francesco Benigno si incatena nel resort dell’Isola dei Famosi, rifiutando il ritorno in Italia dopo l’eliminazione controversa.

Caos all’Isola dei Famosi. Ieri la produzione del reality show di Canale 5, condotto da Vladimir Luxuria, ha diramato un comunicato stampa secco in cui comunicava l’eliminazione del concorrente e attore Francesco Benigno. “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da ‘L’Isola dei Famosi’. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati” recita il comunicato.

Ma la situazione è presto degenerata e ora giungono notizie preoccupanti.

Isola dei Famosi: l’eliminazione e la protesta di Francesco Benigno

Ma cosa è successo sull’isola di così grave da portare all’eliminazione immediata del naufrago?

Secondo le ricostruzioni, il diretto interessato aveva avuto una discussione accesa con un altro concorrente, il pescivendolo e TikToker Peppe Di Napoli. Durante il diverbio sono anche volate parole grosse. Terminata poi la puntata Benigno avrebbe avuto anche un alterco con un altro collega di avventura che non avrebbe digerito la nomination subita dall’attore. Da qui la decisione della produzione del reality.

Benigno, chiuso nel suo resort, ha subito pubblicato un video sui suoi social tuonando contro la decisione “La notizia riguardo al mio ritiro (nel comunicato non si parla infatti di ritiro volontario, ndr) è una MENZOGNA. Mediaset mi voleva costringere a ritirarmi mentendo spudoratamente. Questa è tutta la verità”.

Ma non è tutto!

L’Isola dei Famosi: Francesco Benigno rifiuta il ritorno in Italia

Inoltre l’attore non ne vuole sapere di tornare in Italia. A confermare la circostanza un amico, Alessandro Rosica, che ha raccontato: “Ci siamo fatti mezz’ora fra chiamate e videochiamate, mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso, ma non così pesante come quello avuto con Peppe. È allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato. Ci sono già gli avvocati di mezzo. Lui vuole solo il diritto di replica. Dice ‘che sono talmente aggressivo che non mi date un diritto di replica?‘”.

E infine: “Attualmente è stato portato con l’inganno nel resort e attualmente è lì blindato e non se ne vuole andare. Ha perso l’aereo per l’Italia pagato da L’Isola dei Famosi, dice che è ingiusto, che ha firmato dei contratti che deve rispettare. Si è incatenato nella stanza e non se ne vuole andare. Lui è inca**ato nero“.

