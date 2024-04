Quando Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini si incontrano di certo significa che qualcosa bolle in pentola. Ecco cosa ha rivelato la gieffina!

Nelle scorse ore ha fatto scalpore la notizia di un incontro privato tra Alfonso Signorini e la seconda arrivata al Grande Fratello, Beatrice Luzzi. Dal loro incontro sono sorte speculazioni su speculazioni. Ma cosa bolle in pentola?

A rispondere alla domanda ci ha pensato la stessa attrice che ha rivelato quali sono i suoi progetti futuri in televisione e non solo. Ecco che cosa ha rivelato.

Beatrice Luzzi opinionista? La risposta dell’attrice

Dopo l’incontro tra la Luzzi e Signorini alcuni utenti hanno iniziato a chiedersi se presto vedremo l’attrice nel ruolo di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello, o ancora come concorrente al reality già iniziato, L’Isola dei Famosi.

Ma quali di queste voci sono vere?

“Io e Alfonso Signorini ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro” ha rivelato l’attrice. “Ora mi aspetto che mi inviti a cena, io e lui da soli. Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare l’esperienza bellissima al Grande Fratello. Mi sembra prematuro parlarne” rivela a Superguida Tv.

Beatrice Luzzi rivela il suo destino in tv

Per quanto riguarda la possibilità di diventare un giorno opinionista al Grande Fratello, l’attrice ha risposto: “Sono convinta però che come ruolo “di opinionista” lo sentirei nelle mie corde.“

Invece, sull’eventualità di partecipare all’Isola, ha dichiarato: “L’Isola dei Famosi? Non ci riuscirei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni in meno, questo è il punto“.

Tornando ad Alfonso, la gieffina ha rivelato: “Alfonso Signorini è sempre stato affettuoso ed empatico con me però non mi ha risparmiato anche osservazioni o critiche durante il Grande Fratello. Ci sono state delle volte in cui ha affondato più del solito e lì sono crollata. Mi sono resa conto di quanto fosse fondamentale la sua vicinanza per me“.

