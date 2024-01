Le critiche a Chiara e Valentina, i complimenti, invece, per Francesca Ferragni. Sui social è boom di like per la donna in viaggio di nozze.

Ha cambiato il look e ha ricevuto molte critiche. Eppure, il mondo dei social cambia velocemente tanto che adesso Francesca Ferragni sembra essere diventata, per molti, “la migliore delle sorelle”. Polemiche e insulti per Valentina e Chiara, affetto e tanti like, invece, per la 34enne moglie di Riccardo Nicoletti con cui è in viaggio di nozze insieme al piccolo Edoardo.

Francesca Ferragni e il viaggio di nozze social

In queste ore, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, insieme al loro piccolo Edoardo, si stanno godendo una bellissima vacanza alle Maldive. In realtà, come precisato dai diretti interessati, si tratta del loro viaggio di nozze che non era ancora stato fatto.

La coppia era convolata in matrimonio lo scorso settembre, dopo dieci anni di relazione e dopo essere diventati genitori del loro primo bambino.

La donna, sui social, ha reso partecipi i suoi fan dei momenti della vacanza più importanti. Tante stories e tante foto per lei e la sua famiglia che hanno subito riscosso molto successo.

Al contrario di quanto accaduto negli ultimi giorni dopo il cambio look, per Francesca sono, infatti, arrivati moltissimi complimenti e apprezzamenti. Un qualcosa che, invece, non sta capitano alle sue sorelle, Valentina e Chiara, travolte dalle rispettive polemiche.

Molti utenti hanno commentato i post di Francesca sottolineando: “Sei la migliore delle sorelle”, “Unica e sincera”, “Niente a che vedere con Chiara e Valentina, sei sicuramente la migliore tra le Ferragni”.

Pare che la maggior parte degli utenti apprezzi soprattutto la solarità e la semplicità della donna e della sua famiglia, cosa che evidentemente non viene riscontrata nelle altre due sorelle.

Di seguito anche un recente post Instagram della famiglia con annessi commenti positivi ricevuti:

