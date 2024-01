Imprenditore di successo e non solo. Come è Flavio Briatore come datore di lavoro? A svelarlo un suo dipendente.

Spesso al centro di qualche polemica di troppo, Flavio Briatore è stato ed è ancora oggi uno dei simboli del successo nel campo dell’imprenditoria. Ma come è realmente averlo come datore di lavoro? A svelarlo è stato, in queste ore, un suo dipendente. Nello specifico un messaggio che una persona che lavora per il manager ha mandato direttamente al suo capo…

Flavio Briatore pubblica il messaggio di un dipendente

Come detto, nel corso della sua lunga carriera imprenditoriale, Briatore ha avuto modo di mostrare le sue qualità avendo successo in diversi settori. In molti, però, si sono domandati spesso come sia come capo.

A dare, in parte, una risposta a questa curiosità ci ha pensato il diretto interessato che ha condiviso in queste ore un messaggio ricevuto da un suo dipendente.

L’uomo, infatti, ha pubblicato nelle sue stories Instagram un messaggio di auguri ricevuto da una persona che lavora per lui: “Buonasera signor Briatore volevo farle i miei auguri di buon anno e di successi come ogni anno facciamo e questo anno sono 20 anni che lavoro per Lei e ne sono onorato e orgoglioso, grazie da parte mia e della mia famiglia. Buon anno”.

Sono state queste le parole che un dipendente del buon Flavio ha scritto all’imprenditore su WhatsApp e che, con grande orgoglio, sono appunto state mostrate da Briatore via social con tanto di “grazie” in risposta.

A quanto pare, quindi, tra i segreti del successo dell’uomo c’è anche un feeling particolare con le persone che lavorano con e per lui. Un binomio perfetto per raggiungere tutti i migliori traguardi possibili in ambito lavorativo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio dell’imprenditore dalla sua splendida abitazione:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG