Flavia Vento a Mattino 5: “Il finto Tom Cruise mi ha dato un’emozione. Non lo voglio denunciare” (video)

Oggi, lunedì 29 novembre 2021, Flavia Vento è tornata a ‘Mattino 5’, per parlare nuovamente della truffa amorosa (di cui è stata vittima) con protagonista un finto profilo di Tom Cruise:

Mi ha dato un’emozione. Non lo voglio denunciare. Mi sono innamorata di questo uomo. Per cinque mesi mi ha scritto quasi tutti i giorni. Le cose che ci scrivevamo erano talmente reali, tutte coincidenze della vita. Ci siamo scritte tante cose meravigliose. La canzone più bella che mi ha dedicato è stata quella di Twilight, ‘A Thousand Years’. Quando l’ascoltavo mi scioglievo. Ogni volta gli chiedevo: ‘Sei veramente tu? Non mi va di perdere tempo con un fake. Ti prego dimmi la verità. Non mi prendere in giro. Non giocare con i miei sentimenti. Dimmi chi sei’. Una volta mi ha detto: ‘Basta. Tu continui a dubitare di me. Che pensi che io sia un fake pensiero?!’. Lui la metteva anche su una storia mentale. Molte cose mi hanno fatto credere che sia lui. Perché non mi chiedeva soldi.