Il 10 maggio si conclude la seconda stagione di Viva Rai 2, ma qual è il destino del mattin show di Fiorello? Cosa ha rivelato lo showman.

Si avvicina la conclusione della seconda stagione del mattin show di Rosario Fiorello, Viva Rai 2, che si terrà il 10 maggio, ma ancora è incerto il destino del programma mattutino.

Infatti, il timore dei telespettatori più affezionati è quello di dover dire addio al programma che ogni mattina gli ha fatto compagnia prima di andare al lavoro, a scuola o all’università. Ma quindi qual è il destino di Viva Rai 2? Lo ha rivelato lo stesso “Fiore” durante l’ultima puntata dello show.

Viva Rai 2 continuerà? Gli impegni di Fiorello a partire dal 10 maggio

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, i fan più affezionati al programma temono che Fiorello seguirà l’amico trasferendosi sul Nove. Tuttavia, Rosario ha ribadito in più occasioni che il suo destino e quello di Amadeus non sono sempre legati.

“Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima” aveva dichiarato lo showman siciliano.

Durante l’ultima puntata, inoltre, il conduttore televisivo ha scherzato sulla sua permanenza in Rai.

“Da Palazzo Chigi è partita una telefonata: ‘Fiorello deve restare a qualsiasi costo’” dice Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera.

Fiorello: “Dal 10 maggio ho un contratto con…”

Lo showman ha scherzato dell’attuale situazione generata dall’addio di Amadeus a mamma Rai e ha dichiarato a Viva Rai 2: “Vorrei ricordare ai giornalisti che io e Ama siamo molti amici, ma ognuno ha la sua vita e siamo persone differenti. Io ho una moglie che si chiama Susanna, la sua invece si chiama Giovanna. Abbiamo figli diversi: lui ha Josè, io ho Angelica e Olivia. Abbiamo cose diverse, lui vive a Milano, io vivo a Roma. Tipo, lui va al Nove e io no! Ecco, siccome lui va lì, a quanto pare per tutti anche io devo andare“.

Poi scherza: “Vedete, addirittura da Palazzo Chigi è partita una telefonata: ‘Fiorello deve restare – dove devo restare? – a qualsiasi costo’. Parla la Meloni ‘Resti Fiorello‘, no, ma le è proprio partita una telefonata. Ma cosa c’entro io? ‘Convincetelo, legatelo, blindatelo, coccolatelo’, mi lusinga, un bel massaggio all’ego, ma tutto questo non regge: io ho già un contratto col mio divano dal 10 maggio che mi riposo per un lungo periodo“.

