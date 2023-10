Chiara Ferragni e Fedez pronti, con il resto della famiglia, ad Halloween. Sui social, ecco le foto con il travestimento scelto dai Ferragnez.

Si avvicina la notte di Halloween e anche i personaggi vip e dei social stanno già iniziando a far vedere in che modo si divertiranno. In particolare, in queste ultime ore, spicca la scelta del travestimento della famiglia Ferragnez. Ebbene sì, perché Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso alcune foto diventare subito virali che vedono coinvolti anche i figli Leone e Vittoria e persino la cagnolina, Paloma.

I Ferragnez pronti per Halloween: le foto virali

Da cosa si vestiranno i Ferragnez ad Halloween? Sicuramente in tanti se lo sono chiesti e Chiara e Federico non hanno perso tempo dando una risposta ai loro fan. La coppia, infatti, ha condiviso su Instagram il travestimento già pronto in vista, presumibilmente, di una festa in maschera a cui prenderanno parte.

Il rapper e l’imprenditrice, con i figli e la cagnolina, si vestiranno come la famiglia di Super Mario Bros. In particolare Fedez sarà Toad, il funghetto, Chiara sarà Luigi, Leone sarà Mario e la piccola Vittoria, ovviamente la Principessa Peach. La cagnolina Paloma, invece, sembra essere la “cattiva” vestendo i panni di Bowser.

Nel contenuto condiviso dai due volti vip spiccano le foto davvero divertenti con tutti i protagonisti. Molto dolci e simpatici i bambini, come altrettanto simpatici gli scatti di coppia e il vestito del rapper che, qualcuno ha pure scambiato per un sultano o per Aladdin. “Siete davvero stupendi, una bellissima famiglia”, “Che bella Vittoria, dolcissima”, “Chiara, anche vestita da Luigi sei la più bella. Come fai?”. Sono questi alcuni dei commenti che si possono leggere su Instagram. Insomma, anche questa volta Chiara e Federico hanno azzeccato le loro scelte. Staremo a vedere se i due vorranno mostrare ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Di seguito anche il post Instagram della famiglia con le foto che hanno subito scatenato i fan:

