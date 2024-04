La crisi tra i Ferragnez continua e molto presto potrebbe arrivare l’annuncio del divorzio. A dare nuovi dettagli è stato Fabrizio Corona.

Ormai da diversi giorni stanno vivendo due vite parallele con l’unico fattore in comune, i figli. Stiamo parlando, naturalmente, dei Ferragnez, ovvero di Fedez e Chiara Ferragni che, a quanto pare, molto presto potrebbero annunciare il divorzio. A dare nuovi dettagli esplosivi sui due è stato Fabrizio Corona.

Ferragnez, la data del divorzio si avvicina

Intervistato al podcast Gurulandia, Corona ha dato nuovi dettagli su quelli che sarebbero stati gli eventi capitati tra Fedez e Chiara Ferragni. In particolare l’ex re dei paparazzi si è soffermato sulle interviste, ben diverse, rilasciate dai due. L’imprenditrice digitale a ‘Che Tempo Che Fa’ e il rapper a ‘Belve’.

“Lui è sembrato vero, più vero di quello che è realmente, più buono, per il pubblico della Rai ne è uscito bene”, ha detto. Al netto di questo, Federico avrebbe commesso degli errori dalla Fagnani. Parlando della domanda sui figli e i social che la presentatrice di ‘Belve’ aveva posto al rapper, Corona ha spiegato: “Lì Fedez avrebbe dovuto dire di aver sbagliato perché è un po’ una presa per il cu*o”.

E sul caso Balocco: “Ho sentito Federico e gli ho detto di questo errore. Lui a Belve non dice ‘io sono sicuro, sono certo che mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa è di un altro’. Se io vivo con mia moglie non posso dire ‘io credo, io penso’, ma ‘io so’. Lui invece ha detto ‘io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro’. Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di Fabio Maria Damato”.

Non manca un dettaglio sul divorzio tra i Ferragnez: “Non hanno ancora chiesto il divorzio, ma lo faranno. Lo chiederanno il prossimo mese“.

La lite tra Fedez e Chiara

Tra le ragioni decisive che hanno portato alla rottura della coppia più seguita del web, secondo Corona anche un particolare episodio di una lite scoppiata dopo il caso del pandoro.

“Lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello (il manager di Chiara ndr), muoviamoci’. Lei non l’ha voluto ascoltare come se non contasse un caz*o. ‘Stai nell’angolino, stai con Paloma, stai con i bambini che a me ci penso io’”.

Tale presa di posizione della Ferragni avrebbe quindi generato la frizione definitiva nella coppia.

Di seguito anche uno dei post su TikTok con parte dell’intervista all’ex re dei paparazzi:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG