Un’altra puntata del Serale di Amici è andata e non sono mancate le sorprese. Anche per chi è stato eliminato. Ecco cosa è successo.

Nella scuola di Amici gli allievi stanno lavorando per provare a raggiungere gli atti conclusivi del talent. Anche la sesta puntata del Serale ha regalato ai telespettatori e agli stessi ragazzi, grandi emozioni oltre che, evidenti momenti di tristezza, specie al momento dell’eliminazione di rito che ha visto, questa volta, Sofia dove abbandonare la trasmissione.

Amici, Sofia eliminata

La sesta puntata del Serale di Amici è stata affrontata con grande audacia e spirito da parte di tutti i ragazzi. Le sfide, i guanti e anche i piccoli momenti di tensione sono andati avanti portando, alla fine delle varie manche, Martina e Sofia al ballottaggio per l’eliminazione finale.

In casetta, le due giovani allieve hanno aspettato l’esito della votazione con Maria De Filippi che, come sempre, ha preso l’onere di comunicare loro il verdetto.

“Siamo in uno show televisivo e questo è solo un meccanismo. Voi siete bravissime e lo penso davvero”, ha detto la De Filippi. “Siamo in un programma che comporta che vinca una persona sola nel canto e nel ballo […]. Esce Sofia…”, ha comunicato la Queen di Mediaset annunciato l’eliminazione di Sofia.

Le parole della ballerina e la sorpresa

La ragazza, dopo aver appreso di essere stata eliminata, è scoppiata in lacrime, ma poi è stata invitata a sedersi sulle gradinate dove ad attenderla c’era un’immensa sorpresa. Infatti, la Joffrey Ballet School le ha offerto una borsa di studio per gli USA per lavorare con artisti di fama internazionale!

Dopo la puntata, ai microfoni di Witty, Sofia ha detto: “Sono felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice. Sono fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di essere più pronta”.

“Devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e sfruttare tutto al massimo. Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista e da come mi esprimo, le idee che ho, mi vedo migliorato e per me è essenziale. Ho conosciuto tante persone bellissime e ho fatto il massimo”, ha aggiunto.

